تحويلات مرورية كبرى بالقاهرة بسبب مشروع "صلاح سالم".. إليك التفاصيل

كتب - عاطف مراد:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن إغلاق كلي لشارع القادرية "الإمام الشافعي"، بالوصلة من شارع الطحاوية وحتى شارع سالم إبراهيم، بدءًا من الساعة 12 صباحًا يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، لتنفيذ أعمال مشروع محور صلاح سالم الجديد.

تحويلات مرورية بديلة:

القادم من شارع القادرية: يسلك يسارًا شارع الطحاوية ثم شارع الكردي وشارع الخلاء.

المتجه إلى مسجد الإمام الشافعي: يسلك شارع الكردي، يمينًا أسفل كوبري الحضارة، ثم شارع الإمام الليثي تجاه مسجد الإمام الشافعي.

القادم من مسجد الإمام الشافعي: يسلك يسارًا شارع الإمام الليثي تجاه أسفل كوبري الحضارة ثم شارع عين الحياة نحو مناطق صلاح سالم.

وأوضحت الإدارة أنها ستُعيّن الخدمات المرورية اللازمة بالتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية والإشارات الدالة على الأعمال، لضمان أمن وسلامة المواطنين.