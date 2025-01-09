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فيديو لطفل يقود سيارة بالقاهرة يثير الجدل.. الشرطة تكشف التفاصيل

04:02 م الخميس 09 يناير 2025

الشرطة المصرية

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كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر طفلاً يقود سيارة في القاهرة.

بالفحص، تم تحديد مالك السيارة، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس. وتبين أن قائد السيارة هو نجله البالغ من العمر 10 سنوات.

جرى ضبط السيارة ومالكها ونجله. وبمواجهة والد الطفل، اعترف بقيام نجله بقيادة السيارة على النحو المشار إليه.

اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق مالك السيارة ونجله، في إطار التصدي لمثل هذه الوقائع التي تهدد السلامة العامة.

الشرطة طفل يقود سيارة مواقع التواصل الاجتماعي
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