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أمن الجيزة: القبض على أب عاقب ابنه بماء مغلي ببولاق

03:48 م الخميس 09 يناير 2025

أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

محاولة خاطئة من أب لتحسين مستوى ابنه الدراسي، عاقبه على تراجع مستوى استيعابه بماء مغلي مسببًا له حروق بالجسم.

صور متداولة للطفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي رصدتها إدارة المساعدات الفنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي.

تحريات المباحث توصلت إلى والد الطفل مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وأمكن ضبطه وابنه "7 سنوات" مصاب بحروق متفرقة بالجسم.

بسؤاله أقر بإلقاء ماء مغلى على صغيره؛ لعدم قدرته على استيعاب واجباته لدراسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بولاق أمن الجيزة ماء مغلي
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