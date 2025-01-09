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الحماية المدنية تدفع بخزاني مياه و5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق التوفيقية

03:46 م الخميس 09 يناير 2025
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  • عرض 5 صورة
    حريق التوفيقية
  • عرض 5 صورة
    حريق التوفيقية
  • عرض 5 صورة
    حريق التوفيقية
  • عرض 5 صورة
    حريق التوفيقية
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كتب- رمضان يونس:

دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بخزاني مياه و5 سيارات إطفاء؛ للسيطرة على حريق التهم عدد من مخازن قطع غيار السيارات بسوق التوفيقية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة وألسنة نيران من منطقة سوق للتوفيقية بوسط البلد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق وفرضت كردونًا أمنيًا؛ وبإجراء التحريات الأولية تبين نشوب حريق كبير في مخازن قطع أدوات سيارات بها مواد سريعة الاشتعال.

وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المخازن المجاورة.

حريق التوفيقية حريق قوات الحماية المدنية
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