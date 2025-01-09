لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حريق هائل بمخازن قطع غيار سيارات بسوق التوفيقية "صور"

03:15 م الخميس 09 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حريق مخازن قطع غيار سيارات (3)
  • عرض 5 صورة
    حريق مخازن قطع غيار سيارات (5)
  • عرض 5 صورة
    حريق مخازن قطع غيار سيارات (2)
  • عرض 5 صورة
    حريق مخازن قطع غيار سيارات (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- رمضان يونس:

تواصل قوات الحماية المدنية بالقاهرة، جهودها للسيطرة على حريق هائل التهم عدد من مخازن قطع غيارات السيارات بسوق التوفيقية بمنطقة وسط البلد.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة وألسنة نيران من منطقة سوق للتوفيقية بوسط البلد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق وفرضت كردونًا أمنيًا؛ وبإجراء التحريات الآولية تبين نشوب حريق كبير في مخازن قطع أدوات سيارات بها مواد سريعة الاشتعال.

تم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المخازن المجاورة.

حريق مخازن قطع غيار سيارات سوق التوفيقية قوات الحماية المدنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميا.. الجنرال جوزيف عون رئيسا للبنان
الفائدة وأقساط الدين وقروض جديدة.. أهم الأحداث الاقتصادية المرتقبة في 2025
كيف تفاعل المصريون مع عودة "البكالوريا"؟.. نقاش جاد ومنشورات ضاحكة
في الأسبوع الأول من 2025.. في الأسبوع الأول من 2025.. ارتفاع أسعار 16 سيارة جديدة بمصر