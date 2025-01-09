حريق هائل بمخازن قطع غيار سيارات بسوق التوفيقية "صور"

كتب- رمضان يونس:

تواصل قوات الحماية المدنية بالقاهرة، جهودها للسيطرة على حريق هائل التهم عدد من مخازن قطع غيارات السيارات بسوق التوفيقية بمنطقة وسط البلد.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة وألسنة نيران من منطقة سوق للتوفيقية بوسط البلد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق وفرضت كردونًا أمنيًا؛ وبإجراء التحريات الآولية تبين نشوب حريق كبير في مخازن قطع أدوات سيارات بها مواد سريعة الاشتعال.

تم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المخازن المجاورة.