قرار قضائي من محكمة الطفل في واقعة مقتل الطفلة "مكة"

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة الطفل بالسادس من أكتوبر؛ اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الطفلة "م ع." على خليفة اتهامها بقتل الطفلة "مكة" في قرية وردان، وتقطيع جسدها لأشلاء والتخلص من جثتها؛ لجلسة 23 يناير الجاري.

وأحالت جهات التحقيق بنيابة الطفل بمدينة السادس من أكتوبر الطفلة "م ع." إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامها بقتل الطفلة "مكة"، وتقطيع جسدها لأشلاء داخل شقة سكنية في قرية وردان بعد استدراجها بحجة اللهو معها داخل المنزل، للانتقام من أسرتها.

وأمام جهات التحقيق أقرت المتهمة، 17 عامًا بقتلها الطفلة "مكة" ابنة جيرانها عقب استدراجها داخل شقتها انتقامًا من أسرتها كونهم تسببوا في طردها من سكن كانوا يستأجرونه قبل أن يستأجروا الشقة التي شهدت الجريمة.

وأضافت المتهمة أنها عقب استدراجها الطفلة "مكة" حال لهوها أمام منزلها خدرتها، وقامت رفقة والدتها وشقيقها وسائق تروسيكل، بوضعها في كرتونة وقاموا بنقلها إلى شقة في وردان وهناك تم قتلها، ثم عادلت المتهمة للبحث مع الأهالي عن مكة في محاولة منها لإبعاد الشبهة عنها.

وبدورهم ألقى رجال مباحث قسم شرطة منشأة القناطر بالجيزة، القبض على ربة منزل وابنتها وابنتها لاتهامهم بالتورط في قتل الطفلة "مكة" وتقطيع جثتها لأشلاء والتخلص من جثتها في مياه النيل.