قرار جديد بشأن عاطل متهم بانتحال صفة فرد شرطة بالشرابية

كتب- محمود الشوربجي:

حددت نيابة الشرابية، جلسة 19 يناير الجاري، لنظر جلسة محاكمة "عاطل" لاتهامه بانتحال صفة فرد شرطة لسرقة المواطنين بدائرة قسم شرطة الشرابية.

ونجحت قوة أمنية في ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الشرابية، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة".

عثر بحوزة المتهم على "كارنية ورخصة قيادة "مزورين"، سلاح أبيض، مبلغ مالي وحافظة نقود من متحصلات وقائع السرقة".

مباشرة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.