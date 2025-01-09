بدء استئناف الشيخ "محمد أبو بكر" على حكم حبسه في قضية "ميار الببلاوي"

كتب - احمد عادل:

بدأت محكمة مستأنف الاقتصادية نظر الاستئناف المقدم من الشيخ "محمد أبو بكر" ضد حكم حبسه لمدة شهرين، إثر اتهامه بسب الإعلامية "ميار الببلاوي".

كانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا سابقًا بحبس الشيخ محمد أبو بكر شهرين مع دفع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى تغريمه 20 ألف جنيه عن تهمة أخرى، و50 ألف جنيه كتعويض مؤقت للإعلامية ميار الببلاوي. كما قضت المحكمة بتغريم الإعلامية ميار الببلاوي 20 ألف جنيه بتهمة السب والقذف ضد الشيخ محمد أبو بكر.

خلفية القضية اندلع الخلاف بين الإعلامية والشيخ بسبب تعليق الأخير على تصريحات أدلت بها الببلاوي بشأن عودتها لزوجها بعد 11 طلقة، ما أدى إلى تبادل الاتهامات بين الطرفين عبر موقع "فيسبوك". وتطورت الأمور إلى اتهامات بالسب والقذف، مما دفع النيابة العامة لإحالتهما للمحكمة الاقتصادية.

تفاصيل الجلسات السابقة في أولى جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة لمرافعات دفاع الطرفين. تغيّب الشيخ محمد أبو بكر عن الجلسة بسبب تأديته مناسك العمرة، بينما حضرت الإعلامية مع نجلها ومحاميها الذي قدم مستندات لدعم موقفها القانوني. طلب دفاع الشيخ تأجيل النظر في القضية للاطلاع على مستندات جديدة، ودفع ببطلان الشكوى بسبب استخدام الإعلامية اسمًا مستعارًا "ميار الببلاوي"، بينما اسمها الحقيقي هو "منال محمد توفيق".

تصريحات ميار الببلاوي أوضحت ميار الببلاوي خلال الجلسة أنها ترفض اللجوء إلى الصلح مع الشيخ محمد أبو بكر، معتبرة أن ذلك يعني اعترافها بصحة ما قاله عنها. كما أشارت إلى تدهور حالتها النفسية منذ وقوع الحادث في رمضان الماضي، وتأثيره الكبير على نجلها نتيجة تداول القضية على وسائل التواصل الاجتماعي.