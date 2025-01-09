ضبط 11 مليون جنيه في قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

كتب - علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها المكثفة ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وأسفرت الجهود عن ضبط نحو 11 مليون جنيه في عمليات تهريب العملة. حيث تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي.

تأتي هذه الضربات الأمنية استمرارًا للجهود الرامية للحد من جرائم المضاربة بأسعار العملات، والتي تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد القومي للبلاد. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين في القضايا، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها للحد من هذه الأنشطة غير المشروعة.