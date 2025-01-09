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مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالجيزة

11:02 ص الخميس 09 يناير 2025

حملة أمنية

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كتب - محمد شعبان:

لقي عنصران إجراميان مصرعهما في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بمركز منشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر.

معلومات وردت أكدتها التحريات باتخاذ عناصر إجرامية طريق البرادعة سندبيس بؤرة لترويج المواد المخدرة على عملائهم.

بتقنين الإجراءات استهدفتهم مأمورية بمنطقة الرشاح، ولدى اقتراب القوات بادر المتهمون بإطلاق النار فبادلتهم القوات الرصاص مما أسفر عن مصرع اثنين من تجار المخدرات.

وعثرت الشطة بحوزتهما على قطعتي سلاح آلي وكمية من الذخيرة والمواد المخدرة، وانتدب فريق من النيابة العامة للمعاينة.

الجيزة مركز منشأة القناطر المواد المخدرة
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