مصرع سودانيين وإصابة 7 آخرين في تصادم سيارتين بطريق الفيوم

مصرع سودانيين وإصابة 7 آخرين في تصادم سيارتين بطري

كتب - محمد شعبان:

لقي سودانيان مصرعهما وأصيب 7 أخرون في تصادم سيارتين بطريق الواحات اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارتين ميكروباص وربع نقل اتجاه ميدان ليلة القدر، مما أسفر عن تسجيل حالتي وفاة لسودانيين و7 مصابين.

المصابون السبعة نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وإيداع الجثتين ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.