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اليوم.. استكمال محاكمة متهم بـ"أحداث المطرية"

04:00 ص الخميس 09 يناير 2025

تعبيرية عن محاكمة

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كتب- صابر المحلاوي:
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، إعادة محاكمة متهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل شخصين وترويع المواطنين في المطرية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.

وأحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة المتهم و9 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين في المطرية. وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستخدام القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية وذخائر، كما ورد في التحقيقات.

استكمال محاكمة متهم أحداث المطرية الدائرة الثانية إرهاب ترويع المواطنين في المطرية
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