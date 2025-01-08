من البيت للزنزانة.. التفاصيل الكاملة لقضية المخرج عمر زهران وشاليمار

قتلت طفلتها دون ذنب.. لماذا عاقبت المحكمة المضيفة التونسية بالسجن 15 سنة؟

كتب- أحمد عادل:

أسدلت محكمة مستأنف جنح الجيزة، الستار عن قضية المخرج "عمر زهران"، وقضت بتخفيف حكم الحبس إلي عام بدلًا من عامين، في واقعة سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

ويرصد "مصراوي" التسلسل الزمني لمحاكمة المخرج "عمر زهران" التي استمرت لـ 48 يومًا :

نوفمبر 2024، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المخرج "عمر زهران"، على خلفية اتهامه بسرقة مشغولات ذهبية ومقتنيات ثمينة من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

وأفادت التحقيقات، أن الفنانة التشكيلية "شاليمار الشربتلي" تقدمت ببلاغ يفيد باختفاء مجموعة كبيرة من المجوهرات والساعات باهظة الثمن من منزلها، واتهمت في بلاغها المخرج "عمر زهران" بالتورط في السرقة، مشيرة إلى أن المسروقات تضمنت حقيبة جلدية سوداء.

وقررت النيابة العامة، إحالة المخرج "عمر زهران" إلى محكمة جنح الجيزة، على خلفية اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة شاليمار الشربتلي.

ديسمبر 2024، أصدرت محكمة جنح الجيزة حكمًا بحبس المخرج عمر زهران لمدة عامين مع الشغل، بعد إدانته بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي.

وتقدم دفاع المخرج "عمر زهران" بمذكرة استئناف على حكم حبسه عامين، في واقعة السرقة الصادر من محكمة جنح الجيزة.

يناير 2025، قررت محكمة جنح مستأنف الجيزة قبول الاستئناف المقدم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه عامين شكلًا، وفي المضمون قضت بتخفيف العقوبة إلى الحبس لمدة عام واحد.