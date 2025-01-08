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النائب العام يلتقي رئيس الاستئناف لنيابة استئناف قنا

10:33 م الأربعاء 08 يناير 2025

النائب العام المستشار محمد شوقي

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كتب- محمود الشوربجي:

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف قنا، والمحامين العموم الأُول والمحامين العموم لنياباتها الكلية.

خلال اللقاء عرضوا على النائب العام، الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن عام ٢٠٢٤، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

وقد أثنى النائب العام على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.

وفي الختام أشار إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.

النائب العام المستشار محمد شوقي رئيس الاستئناف لنيابة استئناف قنا الكشوف ربع السنوي نسبة إنجاز القضايا
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