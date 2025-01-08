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"مزاح تحول لجريمة".. تفاصيل اعتداء 6 أشخاص على قطة في قطور

09:33 م الأربعاء 08 يناير 2025

ضبط متهمين-أرشيفية

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كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام عدة أشخاص بالتعدي على قطة باستخدام آلة حادة في محافظة الغربية، مما أثار استياءً واسعًا بين رواد المنصات.

وبحسب التحريات، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم (6 أشخاص) يقيمون بدائرة قسم شرطة قطور بمحافظة الغربية. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة وتصويرها بغرض المزاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادثة.

مزاح تحول لجريمة اعتداء 6 أشخاص على قطة قطور محافظة الغربية
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