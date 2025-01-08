لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الأمن يكشف 3 تشكيلات عصابية في حملات أمنية بالقاهرة

03:42 م الأربعاء 08 يناير 2025

ضبط متهمين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 3 تشكيلات عصابية متورطة في جرائم سرقة مختلفة خلال حملات أمنية مكثفة.

تم ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين تخصصا في سرقة الدراجات النارية باستخدام أسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، وبمواجهتهما اعترفا بتنفيذ 3 وقائع سرقة مماثلة. وبتوجيههما، تم ضبط الدراجات النارية المسروقة.

وفي إطار مكافحة الجرائم، تم ضبط عاطل آخر له سوابق جنائية، حيث كان يمارس نشاطًا إجراميًا متمثلًا في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" في منطقة دار السلام. وبمواجهته، اعترف بتنفيذ 6 وقائع مشابهة، وتم ضبط جميع الهواتف المسروقة.

كما تم ضبط شخصين آخرين لسرقتهما مشغولات ذهبية من شقة سكنية في التجمع الخامس. وبحوزتهما بعض القطع الذهبية، اعترفا بالواقعة، وأوضحا أنهما قاما ببيع المسروقات لدى "جواهرجي" في الجيزة، الذي تم ضبطه بدوره.

جرائم سرقة تشكيل عصابي تشكيلات عصابية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

وزير الصحة يكشف نسبة المصابين بفيروس HMPV في مصر
فيروس HMPV.. الحكومة تصدر بيانا مهما بشأن الأعراض وتحذير لهذه الفئات
الرئيس السيسي يفتتح أعمال القمة العاشرة بين مصر وقبرص واليونان
الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء اليونان.. ماذا ناقش اللقاء؟
كنز جحوتي.. ماذا وجدت البعثة الأثرية في الدير البحري بالأقصر؟- فيديو وصور