الأمن يكشف 3 تشكيلات عصابية في حملات أمنية بالقاهرة

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 3 تشكيلات عصابية متورطة في جرائم سرقة مختلفة خلال حملات أمنية مكثفة.

تم ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين تخصصا في سرقة الدراجات النارية باستخدام أسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، وبمواجهتهما اعترفا بتنفيذ 3 وقائع سرقة مماثلة. وبتوجيههما، تم ضبط الدراجات النارية المسروقة.

وفي إطار مكافحة الجرائم، تم ضبط عاطل آخر له سوابق جنائية، حيث كان يمارس نشاطًا إجراميًا متمثلًا في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" في منطقة دار السلام. وبمواجهته، اعترف بتنفيذ 6 وقائع مشابهة، وتم ضبط جميع الهواتف المسروقة.

كما تم ضبط شخصين آخرين لسرقتهما مشغولات ذهبية من شقة سكنية في التجمع الخامس. وبحوزتهما بعض القطع الذهبية، اعترفا بالواقعة، وأوضحا أنهما قاما ببيع المسروقات لدى "جواهرجي" في الجيزة، الذي تم ضبطه بدوره.