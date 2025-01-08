لتوعية الطلاب.. انتهاء فعاليات زيارات الهيئة الوطنية للانتخابات لمدارس القاهرة (صور)

كتب- أحمد أبو النجا:

انتهت فعاليات الزيارات الميدانية التي تجريها الهيئة الوطنية للانتخابات لمدارس محافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، والتي تهدف إلى توعية الطلبة والطالبات بالعملية الانتخابية، وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية، بزيارة مدرسة Asten College الدولية بالقاهرة الجديدة.

وجاءت زيارة اليوم بحضور مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات القاضي أحمد بنداري، ونواب مدير الجهاز التنفيذي القاضي شادي رياض والقاضي شريف صديق.

وبذلك، تكون الهيئة قد قامت بزيارة محافظات القليوبية والإسماعيلية والجيزة والقاهرة، وتستأنف جولاتها بعد انتهاء فترة الامتحانات وإجازة نصف العام، وذلك في إطار البروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم لتفعيل برامج التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز وعي الطلاب بمعنى الديمقراطية والانتخابات.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن من بين مهام العمل الأصيلة لها، التوعية والتثقيف بأسس العمل الديمقراطي والانتخابات، وأكدت أنها تحرص على التفاعل مع جميع الفئات والشرائح المجتمعية، لا سيما طلاب المدارس، باعتبار أن المدرسة هي المكان الذي يتشكل فيه وعي أبناء الوطن.

وأجرت الهيئة خلال الجولات التوعوية حوارات مع طلاب وطالبات المدرسة، استعرضت فيها الاستحقاقات الانتخابية التي حددها الدستور، والحقوق السياسية للمواطنين وكيفية ممارستها بصورة صحيحة تتفق مع حكم الدستور والقانون، كما شرحت طبيعة عملها والأدوار التي تضطلع بها في إدارة الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها، وجهات الدولة التي تقوم بالتعاون مع الهيئة في سبيل الإعداد للاستحقاقات الانتخابية، إلى جانب نبذة عن القوانين المنظمة للانتخابات في مصر.

كما شرحت الهيئة لطلاب وطالبات المدارس التي قامت بزيارتها آليات العمل بها ومدى استقلاليتها عن سائر مؤسسات الدولة، وتوضيح الضمانات الدستورية والقانونية التي تحيط بكافة أوجه عملها تحقيقًا للنزاهة والشفافية في جميع أعمالها وإجراءاتها، وصولًا إلى إعلان نتيجة الانتخابات على النحو الذي يعبر عن الإرادة الحرة والحقيقية للناخبين.

وحرصت الهيئة خلال زياراتها على تلقي أسئلة المدرسين وطلاب وطالبات المدارس والإجابة عليها والتفاعل معها خلال المناقشات، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات، والتأكيد على أن الاقتراع هو حق وواجب وطني وركيزة أساسية من ركائز العملية الديمقراطية، ويساهم في استقرار الدولة وضبط إيقاع عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.

وشهدت الجولات قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء عملية محاكاة للانتخابات بمشاركة طلاب وطالبات المدارس، عبر إقامة لجان اقتراع تتضمن بطاقات للتصويت وصناديق انتخابية ودفاتر الإجراءات المنظمة لها، وإشراك الطلاب والطالبات في عملية التنظيم والإدلاء بالصوت الانتخابي، وبيان دور القضاة المشرفين على الانتخابات وكيفية فرز الأصوات وإعلان النتائج.