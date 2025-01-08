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أشلاء وحطام.. تفاصيل حادث طريق الواحات المًروع

02:14 م الأربعاء 08 يناير 2025

سيارات إسعاف -أرشيفية

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كتب علاء عمران:

وقع حادث مروري مروع على طريق الواحات البحرية أسفر عن مصرع شخصين وإصابة خمسة آخرين بعد تصادم ثلاث سيارات.

نُقل الجثث والمصابين إلى المستشفى فورًا لتلقي العلاج، في وقت عملت فيه فرق الإنقاذ على رفع الحطام من الطريق لتسهيل حركة المرور.

وتلقى مركز عمليات النجدة بلاغًا حول الحادث، وهرعت أجهزة الأمن إلى الموقع على الفور. أسفر التصادم عن وفاة شخصين وإصابة خمسة آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى. كما بدأت فرق التحقيق في جمع الأدلة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، والتحدث مع شهود العيان، وذلك للوقوف على أسباب الحادث.

حادث طريق الواحات طريق الواحات البحرية مصرع شخصين
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