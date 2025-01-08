سحب الرخصة بانتظارك.. ماذا تعرف عن عقوبة الإضاءة العالية للسيارات؟

كتب- أحمد أبو النجا:

الإضاءة العالية تسهم في تأمين الرؤية ليلاً، لكنها قد تصبح خطرًا يهدد حياة السائقين عند استخدامها بشكل خاطئ. إذ تسبب تشويشًا للبصر وحوادث خطيرة، مما دفع الجهات المختصة لتشديد العقوبات وتوعية السائقين بضرورة الالتزام بالاستخدام الصحيح، حفاظًا على الأرواح وسلامة الطرق.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت اليوم الأربعاء، من ضبط قائد سيارة ربع نقل قام بوضع كشاف بإضاءة عالية خلف السيارة، مما تسبب في حجب الرؤية لقائدي المركبات الأخرى وتعريض حياتهم للخطر.

بالتحريات، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، الذي تبين أنه مقيم بمحافظة البحيرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السيارة وقائدها.

عقوبة الإضاءة العالية للسيارة

ينص قانون المرور لعام 2008 على أن "استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة بطريقة مخالفة يُعرّض السائق لسحب رخصة القيادة بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر".

تُستخدم الإضاءة العالية في الطرق السريعة التي تفتقر إلى الإنارة، ويُراعى إطفاؤها عند وجود مركبة قادمة من الاتجاه المعاكس في الطرق ذات الاتجاهين، حيث تؤثر هذه الإضاءة على رؤية السائق الآخر، مسببة تشويشًا في البصر.

في حالة تعرض السائق لـ"زغللة" البصر بسبب الإضاءة العالية، يُنصح بتوجيه النظر إلى الخط الأصفر الجانبي لبضع ثوانٍ لتجنب التركيز على الأضواء القادمة من الاتجاه المعاكس.