كشاف إضاءة خلفي يحول الطريق إلى لحظة رعب كادت تنتهي بكارثة

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة ربع نقل يضع كشافًا بإضاءة عالية خلف سيارته، مما يؤدي إلى حجب الرؤية عن قائدي المركبات الآخرين وتعريض حياتهم للخطر.

وبعد الفحص والتحقيقات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وقائدها، وهو مقيم في محافظة البحيرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه السيارة وقائدها.