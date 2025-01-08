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الداخلية تكشف لغز اختفاء محامٍ واحتجازه تحت تهديد السلاح في الجيزة

11:37 ص الأربعاء 08 يناير 2025

أرشيفية

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كتب - علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات اختفاء محامٍ بمنطقة بولاق الدكرور، حيث تقدمت زوجته ببلاغ يفيد بتلقيها اتصالًا منه يُخبرها باحتجازه من قِبل شخص محدد.

وتمكنت التحريات بمشاركة قطاع الأمن العام من تحديد مكان المحامي المحتجز داخل عقار بدائرة قسم شرطة الأهرام. جرى تحريره وضبط الجاني، وهو مقاول مقيم في ذات المنطقة، وبحوزته سلاح ناري وذخائر. واعترف الجاني بارتكاب الواقعة بسبب خلاف مالي، حيث دفع للمحامي مبلغًا ماليًا لإنهاء إجراءات قضائية لكنه لم ينفذ المطلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وباشرت النيابة التحقيق.

بولاق الدكرور اختفاء محامٍ احتجازه تحت تهديد السلاح
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