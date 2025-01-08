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في قضية التسريب الصوتي للحكام.. إحالة إبراهيم فايق وأحمد عبدالباسط للمحاكمة

11:27 ص الأربعاء 08 يناير 2025

إبراهيم فايق وأحمد عبدالباسط

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كتب - أحمد عادل:

قررت جهات التحقيق إحالة الإعلامي إبراهيم فايق وأحمد عبدالباسط، رئيس تحرير برنامجه، إلى المحاكمة في قضية تسريب صوتي أثارت جدلًا واسعًا.

حُددت جلسة يوم 26 يناير للنظر في القضية المتعلقة بتسريب مكالمة جمعت الحكم محمد عادل بحكم غرفة الفيديو (الفار) محمد سلامة "ميدو" أثناء مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري، والتي بثها برنامج "الكورة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر.

بدأت القضية بعد قرارات تحكيمية مثيرة اتخذها محمد عادل خلال المباراة، التي شهدت احتساب ثلاث ركلات جزاء، ما جعله محط الأنظار مع بداية موسم دوري نايل.

أدار اللقاء تحكيميًا محمد عادل كحكم ساحة، بمساعدة هاني عبد الفتاح وخالد حسين كحكمين مساعدين، ومحمد العتباني كحكم رابع، بجانب حكمي الفار محمد سلامة وأسامة محمد.

إبراهيم فايق أحمد عبدالباسط قضية تسريب صوتي
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