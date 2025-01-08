"اللي شافته كان لازم يدفن معاها".. الأمن يكشف لغز مقتل سيدة في السلام

كتب- حسن الطباخ:

شهدت منطقة السلام في القاهرة، واقعة مؤسفة بعد قيام لصوص بقتل سيدة خنقًا أثناء سرقة شقة بعد منتصف الليل.

عقارب الساعة تجاوزت الثالثة صباحا، بينما كان العميد كريم المسلمي، مأمور قسم شرطة السلام أول، يُتابع الحالة الأمنية بدائرة القسم، وأثناء ذلك وجد إشارة من شرطة النجدة تُفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقة بشارع الأربعين، بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، بمعرفة المقدم حسين خيري رئيس المباحث، تبين أن الجثة لسيدة في العقد الرابع من العمر، بها آثار خنق حول الرقبة، بالإضافة إلى وجود بعثرة بمحتويات الشقة.

بإخطار اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء وائل غانم، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، لكشف ملابسات الواقعة.

دلت التحريات التي أشرف عليها اللواء أحمد الأعصر، مدير المباحث الجنائية، إلى أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق زوج المجني عليها وآخرين.

عقب تقنين الإجراءات، وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن الرائدان علي كساب، وعمر أبو سحلي، معاونا المباحث، من ضبط المتهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من شقيق زوج المجني عليها لعلمه باحتفاظ المجني عليها بمشغولات ذهبية، وعندما تسللوا إلى الشقة شاهدتهم الضحية، وخشية افتضاح أمرهم قاموا بخنقها حتى فارقت الحياة، وفروا هاربين.

تم تحرير المحضر اللازم، وأمرت النيابة بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.