"جثة في الحمام".. الأمن يكشف سر العثور على جثمان سيدة بالمعادي

كتب- محمد الصاوي:

نجحت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء طارق راشد، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة مسنة.

البداية عندما تلقى العقيد محمد إبراهيم، مأمور قسم شرطة المعادي، بلاغا يفيد بالعثور على جثة " م.ا"، ٦١ عاما، داخل حمام شقة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، بمعرفة المقدم محمد حلمي، رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، تبين أن الجثة ليس بها إصابات، بالإضافة إلى سلامة منافذ الشقة، وأن المجني عليها تقيم بمفردها.

وبإخطار اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بسرعة كشف ملابسات الحادث.

وأسفرت التحريات التي أشرف عليها العميد أحمد هديه، رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة، إلى أن المجني عليها تعرضت لاختناق نتيجة تسرب غاز داخل حمام الشقة، وبسؤال نجلها لم يتم أو يشتبه في أحد.

تم تحرير المحضر اللازم، وأمرت النيابة بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.