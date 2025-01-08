قضية ثأر الإخصاص.. الجنايات تعيد سماع مرافعة الدفاع اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تستمع الدائرة "2" بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية مقتل "سعد" بواقعة ثأر قديمة في قرية الإخصاص جنوب الجيزة.

ترأس هيئة الدائرة المستشار حسين فاضل عبد الحميد الشحات رئيس المحكمة؛ وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي علي ومحمد حسن خطاب وسكرتارية خالد شعبان.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6327 لسنة 2024 جنايات الصف، والمقيدة برقم 2487 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين الأول والثاني وفق أوراق الدعوى، في الثامن يناير 2024، قتلا المجني عليه "سعد س" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه بسبب خلافات ثأرية بينهما وأعدوا لذلك سلاحًا ناريًا "طبنجة" وذخائر حية وما أن ظفرا به حيث أيقنا تواجده سلفًا حتى باغته الأول بإطلاق أعيرة نارية صوبه مُحدثين إصابته والتي أودت بحياته.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "محمد ع."، و"حسام. م"، ووالدتهما "ن. ج."، وآخر"طارق س."، تهمة شروع في قتل المجني عليه "صبحي. ع" عمدًا بأن أطلق الأول صوبه عيار ناري محدثا إصابته الواردة بالتقرير الطبي المرفق قاصدين من ذلك إزهاق روحه إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادته في وهو تدارك المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت النيابة أن المتهمين من الأول حتى الرابع حازوا سلاحًا ناريًا بماسورة مششخنة "طبنجة" بدون ترخيص، بأن أحرز الأول وحاز الثاني حتى الرابع بواسطته ذخائر حية طلقات نارية عيار 9 م السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا لهم إحرازها أو حيازتها على النحو المبين بالتحقيقات.