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إصابة 6 أشخاص في حادث سيارة ملاكي أعلى الأوسطي

09:11 م الثلاثاء 07 يناير 2025

حادث سيارة ملاكي

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بالرصيف أعلى الطريق الأوسطي.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بتقاطع الأوسطي مع محور الضبعة.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف، مما أسفر عن سقوط 6 مصابين نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

جنب ونش إغاثة تابع للمرور السيارة المنكوبة نهر الطريق مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

حادث سيارة الطريق الأوسطي محور الضبعة أكتوبر الجيزة المرور
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