لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

نهاية مأساوية لشخص داخل شقة بأكتوبر

08:44 م الثلاثاء 07 يناير 2025

العثور على جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شخص داخل شقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر تبين وفاته نتيجة حادث صعق كهربائي.

تلقى مأمور قسم شرطة أول أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل شقة بالحي السادس.

انتقلت الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن الجثة لشخص تعرض لصعق كهربي وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وتم إيداعه ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

في سياق آخر، أصيب شخصان في مشاجرتين متفرقتين بأكتوبر، الأولى بمساكن عثمان والثانية بموقف سيارات الفيوم ونقلا إلى المستشفى للعلاج وتحفظت الشرطة على الطرف الثاني في الواقعتين.

صعق كهربائي الجيزة أمن الجيزة جثة جثة شقة أكتوبر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل| الصحة العالمية: فيروس HMPV أقل حدة من كورونا.. ولا يشكل خطرًا عالميًا