نهاية مأساوية لشخص داخل شقة بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شخص داخل شقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر تبين وفاته نتيجة حادث صعق كهربائي.

تلقى مأمور قسم شرطة أول أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل شقة بالحي السادس.

انتقلت الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن الجثة لشخص تعرض لصعق كهربي وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وتم إيداعه ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

في سياق آخر، أصيب شخصان في مشاجرتين متفرقتين بأكتوبر، الأولى بمساكن عثمان والثانية بموقف سيارات الفيوم ونقلا إلى المستشفى للعلاج وتحفظت الشرطة على الطرف الثاني في الواقعتين.