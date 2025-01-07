ضبط صانعة محتوي طلبت مساعدات لمسنة لزيادة المتابعين

كتب - علاء عمران:

كشف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات القبض على بلوجر بـ15 مايو.

تبلغ للأجهزة الأمنية بحدوث مشادة كلامية بين شخص وصانعة محتوى على مواقع التواصل الإجتماعى مقيمان بدائرة قسم شرطة 15مايو؛ لتصوير الأخيرة فيديوهات تظهر خلالها رفقة والدة الأول مسنة تعانى من مرض الزهايمر والادعاء بكونها والدتها وطلب الدعم من المتابعين لتتمكن من الإنفاق عليها لتحقيق أرباح مادية وزيادة عدد المتابعين.

تم ضبط المذكورة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية.