شفتها في حضن عشيقها جوه الشقة.. ليلة مقتل سيدة على يد زوجها بالمرج

كتب- محمود الشوربجي:

جريمة قتل مأساوية، وقعت في منطقة المرج، انتقامًا لشرف المتهم، حيث أقبل على قتل زوجته بسلاح أبيض بسبب علاقتها الآثمة بعشيقها.

في حلقة جديدة من "جرائم عش الزوجية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها في 2019.

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا بمقتل ربة منزل 34 عامًا، وإصابتها بجرح طعني بالرقبة من الناحية اليمنى.

الزوج المتهم بقتل زوجته في منطقة المرج اعترف أمام نيابة شرق القاهرة الكلية، أن زوجته تخلت عن الحياء، وأنها ظلت تتمادى في ممارسة سلوكها الآثم، موضحًا أنها يوم الواقعة استقبلت عشيقها في منزل الزوجية، لتمارس معه الرذيلة.

وقال أمام النيابة، إن زوجته استقبلت عشيقها في منزل الزوجية، مستغلة أنه نائم منهك من العمل طوال اليوم، وأنها قامت بغلق غرفة النوم عليها هي وعشيقها لممارسة العلاقة الآثمة، مشيرًا إلى أنه استيقظ على أصوات غريبة تخرج من الغرفة، مضيفًا أنه أثناء فتحه الباب وجده مغلقا، فدخل إلى الغرفة من نافذة قريبة من الصالة.

لفت المتهم إلى أنه بمجرد دخوله شاهد زوجته بين أحضان عشيقها، وأنه لم يتمالك نفسه وأخذ ينهال عليهما بالضرب، مشيرًا إلى أن العشيق تمكن من القفز من النافذة وهرب.

أوضح المتهم، أنه لم يتحمل ما رآه، فاستل سلاح أبيض "سكينا"، ثم سدده لزوجته عدة طعنات فسقطت غارقة فى دمائها مفارقة الحياة.

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من مقاول باكتشافه مقتل زوجته -34 عامًا- بالعقار محل إقامتهما بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على الجثة مسجاة بسرير غرفة نومهما بالشقة، وبها جرح طعنى بالرقبة من الناحية اليمنى.

وأكد المُبلغ أمام رجال الأمن، بخروج زوجته صباحًا لشراء بعض المتطلبات وعقب عودتها، تناهى لسمعه صوت استغاثتها، ولدى استطلاعه الأمر عثر عليها على سُلم العقار، مؤكدة تعدى سائق عليها بسلاح أبيض محدثًا إصابتها وفر هاربًا.

وقال المبلغ أنه لاحق المتهم، إلا أنه لم يتمكن من الإمساك به، وعقب عودته اكتشف وفاة زوجته، كما قرر الزوج في أقواله أنه يعمل في مجال المقاولات، ووجود خلافات مالية بينه ومرتكب الواقعة حول توريد الأخير لمواد بناء "أسمنت" له.

توصلت تحريات فريق البحث إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المُبلغ، وبإعادة استجواب الزوج، قرر أنه بتوقيت الواقعة كان نائمًا بغرفة نومه بالشقة محل سكنه، وعقب استيقاظه اكتشف غلق باب الغرفة من الخارج، فدلف لصالة الشقة من خلال نافذة مُطلة عليها، حيث فوجئ بزوجته مع السائق، فتعدى عليه بعصا خشبية "يد مكنسة" إلا أنه تمكن من الهرب.

وأكد أنه عقب عودته، نشبت مشادة كلامية بينه وزوجته، حاولت خلالها الهروب من الشقة، فاستل سكينًا من المطبخ، ولاحقها على سُلم العقار وتعدى عليها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

بدورها قررت النيابة حبس المتهم، ولاحقًا جرى إحالته للمحاكمة فيما نُسب إليه من اتهام بقتل زوجته.