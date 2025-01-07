مراكز الإصلاح تستقبل رجال الدين المسيحي لمشاركة النزلاء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

استقبال رجال دين مسيحي للاحتفال مع النزلاء بعيد ال

كتب - علاء عمران:

استقبل قطاع الحماية المجتمعية عددًا من رجال الدين المسيحى بمراكز الإصلاح والتأهيل لإقامة قداس عيد الميلاد بدور العبادة التى تم إنشائها بداخل تلك المراكز بمشاركة النزلاء المسيحيين فى أجواء روحانية تعكس قيم المحبة والتسامح، وذلك حرصاً من وزارة الداخلية على إحياء المناسبات الدينية وتماشياً مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة والتى تراعى حقوق النزلاء فى ممارسة الشعائر الدينية.

وشهدت تلك الإحتفالات حضور عدد من شيوخ الأزهر الشريف لتقديم التهنئة للنزلاء المسيحين بعيد الميلاد المجيد بالإضافة إلى توزيع بعض الهدايا العينية والمخبوزات على النزلاء من إنتاج نزلاء مراكز الأصلاح والتأهيل فى إطار تأهيلهم وإكسابهم حرفة تدر دخلاً ثابتاً عليهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير الدعم النفسى والروحى للنزلاء وتعزيز التواصل الإنسانى معهم كخطوة مهمة فى برامج الإصلاح والتأهيل حيث تساهم فى غرس القيم الإيجابية لديهم مما يساهم فى سرعة دمجهم فى المجتمع.

كما يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد أهم محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، واستمراراً لتقديم أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى وبخاصة مشاركتهم الإحتفال بالمناسبات الدينية المختفلة، وبمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2025.