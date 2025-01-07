لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو "الرشوة": المتهم شرطي وتم إنهاء خدمته

06:30 م الثلاثاء 07 يناير 2025

وزارة الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الصاوي:

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام ضابط شرطة بالحصول على مبلغ مالى من أحد الأشخاص وذلك نظير عدم تحرير مخالفة مرورية حياله .

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم" سبق تداوله خلال عام 2015 ، وتم فحصه فى حينه وتبين أن مرتكب الواقعة أحد أفراد الشرطة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حياله وإنهاء خدمته آنذاك فى إطار ثوابت الوزارة .

وأضافت الداخلية في بيانها، وأن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية بإعادة نشر فيديوهات "قديمة" والإدعاء بكونها حديثة لمحاولة النيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد ، وهو ما يعيه الشعب المصرى .

وزارة الداخلية الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الرشوة المتهم شرطي تم إنهاء خدمته قيام ضابط شرطة بالحصول رشوة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

المصريون اقترضوا 47.45 مليار تمويلا استهلاكيا في 10 أشهر.. أين صرفوها؟
زيادة الإيجار القديم 15% مارس المقبل.. وإخلاء هذه الوحدات في 2027