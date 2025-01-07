الداخلية تكشف تفاصيل فيديو "الرشوة": المتهم شرطي وتم إنهاء خدمته

كتب ـ محمد الصاوي:

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام ضابط شرطة بالحصول على مبلغ مالى من أحد الأشخاص وذلك نظير عدم تحرير مخالفة مرورية حياله .

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم" سبق تداوله خلال عام 2015 ، وتم فحصه فى حينه وتبين أن مرتكب الواقعة أحد أفراد الشرطة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حياله وإنهاء خدمته آنذاك فى إطار ثوابت الوزارة .

وأضافت الداخلية في بيانها، وأن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية بإعادة نشر فيديوهات "قديمة" والإدعاء بكونها حديثة لمحاولة النيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد ، وهو ما يعيه الشعب المصرى .