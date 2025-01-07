حالتا اخناق في تسرب غاز بالبساتين

كتب - محمد شعبان:

أصيب شخصان بحالة اختناق نتيجة تسرب غاز داخل شقة بمنطقة البساتين، الثلاثاء.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حادث تسرب غاز بشارع محمود جبر.

انتقل فريق إنقاذ بري تابع للحامية المدنية بالتنسيق مع طوارئ شركة الغاز، وتبين حدوث تسرب غاز داخل شقة بالعقار رقم 1.

أسفر عن الحادث حالتي اختناق نقلا إلى مستشفى جراحات البساتين للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.