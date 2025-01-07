سرقة من أجل تجاوز خط الفقر.. كواليس اختفاء إيراد شركة أدوية بالهرم

كتب - محمد شعبان:

مشرف توزيع أدوية غرته الدنيا، سقط في براثن أفكار الشيطان الذي زين له سوء عمله بأن حصوله على المال بأسهل طريق هو السبيل لتجاوز خط الفقر، فاستغل علمه بمواعيد العمل لينفذ خطته.

الشاب اتفق مع نجار لمساعدته في الاستيلاء على حصيلة الإيراد داخل خزينة الشركة. المتهمان استوليا على 300 ألف جنيه بأسلوب التسلل وتقاسما الغنيمة ظنًا أنهما ارتكاب الجريمة الكاملة.

صباح اليوم التالي اكتشف صاحب شركة الأدوية السرقة، أبلغ قسم شرطة الهرم لتبدأ رحلة ضباط المباحث بقيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب لتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

تتبع خطوط السير ومراجعة كاميرات المراقبة إضافة إلى فحص قائمة العاملين بالشركة فك طلاسم القضية. العقل المدبر ليس غريبًا، مشرف توزيع خطط ونفذ للسرقة بالاشتراك مع نجار وتمكن الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم من ضبطهما وإعادة المبلغ المستولى عليه.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.