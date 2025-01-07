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الداخلية تنفي شائعة قتل الشرطة مواطنين بالصعيد: ادعاءات إخوانية

04:31 م الثلاثاء 07 يناير 2025

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله عبر المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام رجال الشرطة بقتل المواطنين بمحافظات الصعيد.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر إجرامي - سبق اتهامه في 37 قضية ما بين "سرقة، سُكر في الطريق العام، تحرش، ضرب، تبديد") وتبين قيامه بنشر تلك الإدعاءات "على خلاف الحقيقة" لغل يد الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذوي الأنشطة الجنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.

وأكد المصدر أن تداول الجماعة الإرهابية لمثل تلك المقاطع يأتي في إطار مخططاتها الآثمة لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها

الداخلية شائعة قتل الشرطة مواطنين الصعيد ماعة الإخوان الإرهابية
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