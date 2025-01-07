استدعاء العاملين.. 3 قرارات من النيابة في حريق مطعم سوري شهير في فيصل

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في حريق التهم مطعمًا سوريًا شهيرًا في فيصل، ووجهت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وتحديد أسبابه، ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

كما قررت النيابة استدعاء مدير المطعم والعاملين به من شهود العيان للاستماع إلى أقوالهم بشأن كيفية اندلاع النيران.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة أن الحريق نشب في مدخنة المطعم نتيجة الزيوت المتراكمة بها. وقع الحريق في مطعم يقع في عقار مكون من خمسة طوابق، ولم يسفر عن إصابات أو خسائر في الأرواح.

كما تلقت غرفة النجدة بلاغًا بالحادث، فانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق، وتم إخلاء المطعم من العمال. وأخمدت قوات الإطفاء النيران، ثم أتمت عمليات التبريد لمنع تجدد الحريق.