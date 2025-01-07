23 يناير.. محاكمة طالب بتهمة القتل الخطأ للاعب مصارعة بالقاهرة

كتب ـ رمضان يونس:

قال توفيق الشاعر، محامي أسرة لاعب المصارعة "شادي"، الذي لقي مصرعه إثر تصادم سيارة بدراجة نارية على طريق مصر السويس، إن محكمة الجنح بالتجمع الخامس، حددت جلسة 23 يناير الجاري، للنظر في أولى جلسات محاكمة الطالب بتهمة القتل الخطأ.

وأوضح المحامي، أن أسرة "شادي" رفضت تمامًا مساعي التصالح مع الطالب، متمسكة بالحق الجنائي

كانت جهات التحقيق بنيابة القاهرة الجديدة الكلية بالتجمع قد أحالت الطالب إلى محكمة الجنح المختصة، في واقعة اتهامه بقتل لاعب المصارعة "شادي" عن طريق الخطأ إثر حادث تصادم بين السيارة التي كان يقودها الطالب ودراجة نارية كان يقودها "شادي" على طريق مصر السويس.

ووجهت نيابة الشروق وبدر الجزئية، برئاسة المستشار عمر عابدين، في تحقيقاتها مع المتهم "م.أ" (طالب ـ 19 عامًا) في الدعوى رقم 7301 لسنة 2024 جنح الشروق، تهمة القتل الخطأ للاعب المصارعة "شادي"، نتيجة التصادم مع دراجته النارية على طريق مصر السويس.

وذكرت النيابة العامة أنه، خلال استجواب الطالب المتهم، أكد أنه أثناء قيادته سيارة شقيقته على طريق مصر السويس في اتجاه مدينتي، تفاجأ بانحراف دراجة نارية يقودها "شادي" أمامه من الجانب الأيمن، حيث لم يتمكن من تفاديه، واصطدم به ما أدى إلى وقوع الحادث، والذي أسفر عن وفاة اللاعب إثر سقوطه من الدراجة النارية.