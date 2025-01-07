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بعد انتشار صوره.. تحرك عاجل من الداخلية ضد قائد سيارة ثني اللوحة المعدنية الخاصة بها

02:02 م الثلاثاء 07 يناير 2025

ثني لوحات سيارة

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كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر قيام قائد سيارة "ميكروباص" بثني اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة.

وعقب الفحص وإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مالك السيارة، وهو ميكانيكي سيارات مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه السيارة وقائدها.

حملة مرورية قائد سيارة ثني اللوحة المعدنية وزارة الداخلية
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