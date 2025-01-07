4 طلاب يعتدون على زميلهم بالضرب في الدرب الأحمر.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية يظهر اعتداء مجموعة من الطلاب على زميلهم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وتم فتح تحقيق في الواقعة.

وقالت الداخلية في بيان لها إنه بالفحص تبين أن مرتكبي الاعتداء هم 4 طلاب، أحدهم مصاب بكدمة. وبمواجهتهم، أقروا بأنهم استدرجوا زميلهم، وهو طالب بنفس المدرسة ومقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة، وقاموا بالتعدي عليه بالضرب مما أدى إلى إحداث كدمات متفرقة في جسده. ثم قاموا بتصوير المقطع ونشره نتيجة لمشادة كلامية بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وجارٍ استكمال التحقيقات."