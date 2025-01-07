صور| اتحاد الشرطة يفوز ببطولة الجمهورية لإلتقاط الأوتاد

"جثة على الأرض وأخرى معلقة في السقف".. ماذا حدث داخل شقة مصر الجديدة؟

كتب- علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية "بطولة الجمهورية لإلتقاط الأوتاد الحلقة الثانية" بوادي الفروسية للشرطة على ضفاف بحيرة عين الحياة بمنطقة عين الصيرة بالفسطاط بمحافظة القاهرة، والذي يُعد صرحًا رياضيًا يدعم الريادة المصرية في رياضة الفروسية.

ويُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادي الفروسية للشرطة انعكاسًا لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ في مجال رياضة الفروسية وتوفير كافة السُبل التي تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، خاصة أن الملاعب عقب تطويرها أسهمت في توفير الراحة للخيول في الحركة.

وفي ختام الفعاليات، تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى وسط أجواء احتفالية وطنية بحضور أعضاء الاتحاد المصري للفروسية. وقد حصل فريق اتحاد الشرطة على المركز الأول في منافسات البطولة.

ومن جانبهم، أشاد المشاركون بالمستوى الرفيع للتنظيم والتجهيزات المتوفرة في وادي الفروسية، والتي أبرزت مهاراتهم في إلتقاط الأوتاد، خاصة أن هذه الرياضة تتطلب مهارة ودقة عالية. ويستمر وادي الفروسية كأحد الصروح الرياضية الكبيرة في مصر.

جاء ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، وإيمانًا بالنهوض والارتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة، لاسيما رياضة الفروسية.