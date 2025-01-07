أمن المنافذ بالداخلية يضبط 33 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

نفذت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ حملات مكثفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأسفرت هذه الجهود عن تحقيق نتائج إيجابية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط قضيتين، كما تمكنت الأجهزة من ضبط 2678 مخالفة مرورية متنوعة، و29 قضية في مجال الأمن العام.

وفيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، تم تنفيذ 222 حكمًا متنوعًا، كما تم ضبط قضيتين تتعلقان بجرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لضمان إحكام السيطرة الأمنية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم، خاصةً جرائم التهريب.