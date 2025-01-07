زوج لقاضي الأسرة: "خلصوني من مراتي بتراقبني"

كتبت- فاطمة عادل:

رفع "سامي .ع"، 33 سنة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته. وأوضح الزوج أن السبب وراء قراره هو الغيرة الزائدة لزوجته التي جعلت حياتهما الزوجية لا تطاق، قائلاً: "قفلت التليفون، جات لي الجيم".

يروي الزوج تفاصيل زواجه قائلاً: "كنت في الجيم وقفلت التليفون علشان أركز، لقيتها وصلت عند الباب بحجة إنها بتطمن. قامت بأهانتي بكلمات غير لائقة وصوتها مرتفع. الوضع بقى مزعج وما بقيتش عارف أعيش حياتي بشكل طبيعي".

ويضيف "سامي" لحديثه: "أن زوجته بدأت في مراقبته بشكل مفرط، متهمة إياه بعدم الالتزام والخيانة، على الرغم من عدم وجود أي دليل على ذلك، فهي بمجرد الإحساس فقط".

وأشار الزوج: "إلى أنه حاول التفاهم معها وإصلاح الأمور، لكنها استمرت في تصرفاتها التي وصفها بـ"الغيرة القاتلة"، مش واخد راحتي ولا عارف أعيش حياتي".

ويشكو الزوج من زوجته أمام منزل أهلها قائلاً: "مش بخونها وهي تعتقد ذلك وبدون دليل. نزلت شتمتني أمام الموجودين بالجيم بمجرد غلق هاتفي رغم أنها تعلم مكاني. جعلتني أقوم بضربها وحبسها في المنزل، لكني لا أستطيع المعيشة معها نهائياً".

"حاولت الطلاق بكل الطرق لكن فشلت، ويعود السبب لأهلها"، فلجأ إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لرفع دعوى تطليق للضرر منها، وحملت رقم 153 لسنة 2024، ولازالت الدعوى منظورة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.