9 دولارات.. أمريكا تفرض أول رسوم على الازدحام المروري وسط احتجاجات ودعاوى قضائية

وكالات

دخل أول مخطط لفرض رسوم ازدحام على المركبات في الولايات المتحدة حيز التنفيذ في مدينة نيويورك. بموجب هذا الإجراء، سيُطلب من سائقي السيارات دفع ما يصل إلى 9 دولارات (7 جنيهات إسترلينية) في اليوم، مع معدلات متفاوتة لأنواع المركبات الأخرى.

وقال جانو ليبر، الرئيس التنفيذي لهيئة النقل الحضري في تصريح صحفي: "بدأ العمل بالنظام منذ منتصف الليل يوم الأحد الماضي.

وأضاف أن أربعمائة من خطوط السير والمرور مغطاة الآن بأكثر من 1400 كاميرا، مع أكثر من 110 نقاط رصد وأكثر من 800 لافتة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل التكدس المروري وتحسين جودة الهواء في المدينة، في إطار خطة أوسع لتعزيز وسائل النقل العام وتشجيع استخدام وسائل بديلة للتنقل.

ومع ذلك، أثار القرار موجة من الاحتجاجات، حيث عبر العديد من السكان وأصحاب الأعمال عن رفضهم للرسوم، معتبرين أنها ستزيد من الأعباء المالية. كما رفعت عدة جهات دعاوى قضائية للطعن في القرار، بحجة أنه غير عادل وسيؤثر سلباً على الفئات ذات الدخل المحدود.

كان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من بين من عارضوا المخطط، لكن ليبر أعرب عن ثقته في أن الاتفاقات مع الحكومة "ستصمد في وجه التغييرات الإدارية".