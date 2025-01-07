مصدر يكشف المتسبب في انفجار خط غاز "بلبيس- الخانكة"- صور

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"جثة على الأرض وأخرى معلقة في السقف".. ماذا حدث داخل شقة مصر الجديدة؟

كتب- محمد شعبان:

كشفت مصدر مطلع عن سبب حادث انفجار خط غاز بمدخل مدينة السلام، اليوم الثلاثاء.

قال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن لودرا اصطدم بماسورة غاز ضغط عالي بطريق بلبيس الصحراوي، تحديدا كارتة بلبيس نطاق قسم أول السلام.

وأضاف المصدر، أن فرق إغاثة وفرق الإنقاذ التابعة لمديرية أمن القاهرة، انتقلت إلى محل البلاغ بالتنسيق مع أمن القليوبية وإجلاء الضحايا إلى مستشفى السلام.

وأغلقت شركة الغاز محابس خط الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة، لحين إخماد النيران.