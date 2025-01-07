المدخنة ولعت.. كواليس حريق مطعم كرم الشام في فيصل

كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية، ملابسات حريق شب بمطعم كرم الشام بشارع فيصل اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بشارع العشرين.

انتقل رجال الدفاع المدني إلى محل البلاغ بقيادة نائب المدير لقطاع الغرب ومأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل مطعم كرم الشام أسفل عقار مكون من 5 طوابق والاشتغال بالمدخنة.

أخمدت قوات الحماية المدنية الحريق دون إصابات مع تنفيذ عملية التبريد.