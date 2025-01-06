تفاصيل جديدة عن أخطر عصابة لسرقة خطوط البترول بالقطامية

القاهرة - مصراوي:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها بشأن واقعة ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بالظهير الصحراوي بدائرة قسم شرطة القطامية مُستخدمين سيارة نقل بمقطورة "محمل عليها كونتينر".

أسفرت الجهود عن تحديد وضبط باقى عناصر التشكيل (عاطلان – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب بالاشتراك مع المُتهمين المضبوطين، تم بإرشادهما ضبط سيارتين مُستخدمين فى الوقائع.

كما أمكن تحديد وضبط عميليهما (مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة ) وبلغ إجمالى المضبوطات (3 أطنان مواد بترولية – 25 ألف لتر سولار - كمية من الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطهم – 2 بندقية "آلية، خرطوش" وعدد من الطلقات).