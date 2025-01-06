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إحباط تهريب صفقة سلاح وذخيرة بـ6 ملايين جنيه

07:21 م الإثنين 06 يناير 2025

المتهمان والأسلحة المضبوطة

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القاهرة - مصراوي:

أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة تهريب كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اعتزام عنصرين إجراميين شديدى الخطورة جلب كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تمهيداً لترويجها على عملائهم.

بتقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وتتبع خط سير العنصرين وأمكن ضبطهما بالمنطقة الجنوبية وبحوزتهما (26 بندقية آلية – 28 ألف طلقة نارية مختلفة الأعيرة).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 6 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

صفقة سلاح أسلحة نارية ذخيرة تهريب الداخلية
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