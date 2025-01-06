انتقام درامي في حواري بولاق الدكرور.. حكاية المقاول المسن والمحامي

كتب - محمد شعبان:

لم يتحمل مقاول خسارة نزاع قضائي على قطعة أرض وقبلها ربع مليون جنيه أتعاب محاماة، فقرر الانتقام من هيئة الدفاع عنه بطريقة غير متوقعة.

المقاول المسن احتجز المحامي داخل إحدى البنايات تحت تهديد السلاح "طبنجة شخصية" مهددًا زوجته بقتله حال عدم توفيرها مبلغ الأتعاب.

الزوجة لم تتردد في إبلاغ رئيس مباحث بولاق الدكرور المقجم أحمد عصام -النطاق الجغرافي لمحل سكنها- ليشكل العميد محمد الصغير مفتش مباحث الفرقة فريق بحث.

باستخدام التقنيات الحديثة، توصل رجال المباحث إلى مكان احتاجز الضحية، وأوفد مدير المباحث مأمورية نجحت في تحريره وضبطت المتهم وسلاحه.

المقاول وقف مصدومًا أمام رجال التحقيق يردد عبارة واحدة دون غيرها "أنا الضحية مش هو.. ضحك عليا وقالي هسكب القضية وأخد مني فلوس قد كده".