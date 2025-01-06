تأجيل محاكمة متهمين في قضية "خلية المرج الإرهابية" لـ 20 يناير

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني والمنعقدة في بدر الأحد، اليوم، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ "خلية المرج الإرهابية" لجلسة 20 يناير الجاري، بعد أن سبق الحكم عليهما غيابياً.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 3257 لسنة 2023 أنه بتاريخ 13 نوفمبر 2014، بدائرة المرج بمحافظة القاهرة، انضم المتهمون مع آخرين إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، وكان هدفها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، من خلال تخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام. كما أكدت التحقيقات أن الإرهاب كان أحد الوسائل المستخدمة لتحقيق أهداف هذه الجماعة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين شاركوا في جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، وهي "جماعة الإخوان"، وكان هدفها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

ووجهت للمتهمين الثالث والرابع تهمة حيازة مواد مفرقعة (مثل مخاليط ألعاب نارية ومواد الكلورات البوتاسيوم) دون الحصول على ترخيص بذلك، وذلك لاستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، ويستهدف المساس بالوحدة الوطنية.