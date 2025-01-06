"خنقته بالإيشارب.. المؤبد لـ"بائعة متجولة" قتلت شخصًا وسرقته في المرج

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية بقبول الاستئناف المقدم من المتهمة "ليلي م." على الحكم الصادر ضدها بالسجن المؤبد بتهمة قتل شخص في منطقة المرج، وفي مضمون الحكم، قررت المحكمة تأييد حكم محكمة جنايات أول درجة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في أول درجة بمعاقبة "ليلي م." بالسجن المؤبد، بتهمة قتل المجني عليه "عبد النبي ع." خنقًا بهدف سرقته في منطقة المرج.

ودفع المحامية "سماح فوزي"، دفاع المتهمة "ليلي م."، بانتفاء أركان جريمة القتل العمد من حيث الركنين المادي والمعنوي، كما دفعت بانتفاء القصد الجنائي الخاص بالمتهمة.

وقالت دفاع المتهمة إنها كانت في حالة من حالات الدفاع الشرعي عن العرض، طبقًا للمادة 249 فقرة 2 من قانون العقوبات، بعد محاولة المجني عليه معاشرتها جنسيًا بالقوة رغمًا عنها، واحتباسها داخل مسكنه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة في أول درجة قد قضت بمعاقبة "ليلي م." بالسجن المؤبد على خلفية اتهامها بقتل المجني عليه "عبد النبي ع." خنقًا لسرقته في منطقة المرج.

وجاء في أمر الإحالة، أن النيابة العامة اتهمت "ليلي م."، البالغة من العمر 30 عامًا، بائعة متجولة، بأنها قتلت المجني عليه "عبد النبي ع." عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، وذلك بعدما اختمرت في ذهنها فكرة سرقته عقب رؤيتها لأمواله، فاستغلت شهوته الجنسية، وجثمت فوقه، وقامت بعصر عنقه باستخدام قطعة قماش (إيشارب كانت ترتديه)، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. وأكد تقرير الصفة التشريحية المرفق أن الإصابة التي تعرض لها المجني عليه أودت بحياته، وذلك وفقًا للتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمة ارتكبت الجريمة بغرض تسهيل ارتكاب جنحة أخرى، حيث استولت في ذات الزمان والمكان على المنقولات الموصوفة في الأوراق والمملوكة للمجني عليه، وهي مبلغ مالي وهاتف محمول، مستغلة سقوطه جثة هامدة، وقامت بسرقتهما كما هو موضح في التحقيقات."