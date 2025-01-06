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قتلته دفاعًا عن شرفها.. المحكمة تستمع لمرافعة دفاع المتهمة بقتل شخص وسرقته بالمرج

01:26 م الإثنين 06 يناير 2025

محاكمة تعبيرية

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كتب- أحمد عادل:
استمعت هيئة محكمة مستأنف جنايات شمال القاهرة بالعباسية، لمرافعة المحامية "سماح فوزي" دفاع بائعة متجولة المتهمة بقتل المجني عليه "عبد النبي ع." خنقًا لسرقته في منطقة المرج.

ودفعت المحامية "سماح فوزي"، دفاع المتهمة "ليلى م."، بانتفاء أركان جريمة القتل العمد بركنيها المادي والمعنوي، كما دفعت بانتفاء القصد الجنائي الخاص لدى المتهمة.

وقالت دفاع المتهمة، إنها كانت في حالة من حالات الدفاع الشرعي عن العرض طبقًا للمادة 249 فقرة 2 من قانون العقوبات، حيث حاول المجني عليه معاشرتها جنسيًا بالقوة رغمًا عنها واحتجزها داخل مسكنه.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة أول درجة بمعاقبة "ليلى م." بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامها بقتل المجني عليه "عبد النبي ع." خنقًا لسرقته بمنطقة المرج.

وجاء في أمر الإحالة، أن النيابة العامة تتهم "ليلى م."، 30 عامًا، بائعة متجولة، بأنها قتلت المجني عليه "عبد النبي ع." عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، وذلك بأن اختمرت في ذهنها فكرة سرقته عقب رؤيتها لأمواله، فاستغلت شهوته الجنسية وجثمت فوقه، وقامت بعصر عنقه باستخدام قطعة قماش (إيشارب ترتديه)، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، مما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمة ارتكبت تلك الجناية بغرض تسهيل ارتكاب جنحة أخرى، إذ إنه في ذات الزمان والمكان، استولت على المنقولات الموصوفة في الأوراق والمملوكة للمجني عليه، وهي مبلغ مالي وهاتف محمول، حيث استغلت سقوط المجني عليه جثة هامدة، وقامت بسرقتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

قتل شخص جنايات شمال القاهرة بائعة متجولة
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